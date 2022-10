Emil Boc: "Sustin reducerea varstei de vot la 16 ani pentru toate alegerile locale si regionale din Europa" / Primarul Clujului este noul presedintele Comitetului European al Regiunilor pe politica de coeziune teritoriala si bugetul UE

"Am sustinut azi (ieri, 3 octombrie - n.red), cu ocazia dezbaterii documentului "Viitorul politicii de tineret in Uniunea Europeana. Reflectii privind politica de tineret si integrarea aspectelor legate de tineret in contextul Anului European al Tineretului 2022", nevoia de a recomanda tuturor statelor din Uniunea Europeana sa modifice legislatia electorala in directia stabilirii varstei de 16 pentru votul in alegerile locale si regionale. Aceasta masura trebuie sa fie completata cu incurajarea ... citeste toata stirea