Emil Boc: "Vom avea un prim aquapark in zona noastra. Sigur vor aparea si altele, dar este un inceput"

Primarul Emil Boc crede ca dupa ce va face aquaparkul din Grigorescu vor urma si altele. Nu a explicat de unde va scoate Primaria zeci de milioane de euro."Am dat drumul la studiul de fundamentare, care va fi terminat undeva la inceputul lunii noiembrie. Va intra in Consiliul local, dupa care se vor declansa procedurile legale de achizitie in vederea realizarii acestuia. Avem acele hectare, nu mai stiu exact, 5,4 - 5,5 cate sunt in total, acolo la Sun. Trebuie sa corelam cu proiectul cu ... citeste toata stirea