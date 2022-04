Emmanuel Macron, reales presedintele Frantei

Emmanuel Macron a fost reales in functia de presedinte al Frantei, el obtinand 58,55 la suta din totalul voturilor exprimate duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, conform rezultatelor oficiale prezentate de Le Monde.Rivala lui Macron, Marine Le Pen, a obtinut 41,45 la suta din voturi.In Paris, Macron a avut un scor de 81,5%, iar Le Pen, 14,9%.Rata de participaare la vot a fost 71,99%.Emmanuel Macron, in varsta de 44 de ani, s-a clasat pe primul loc si in turul intai (27, ... citeste toata stirea