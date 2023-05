Ovidiu Udrea, plutonier adjutant sef la SMURD Turda, s-a retras la pensie, moment care a coincis cu intrarea in activitate a fiicei sale, Neptina. Colegii plutonierului au postat o fotografie din tinerete, in care acesta aparea alaturi de fiica lui, in masina SMURD.Dupa ani si ani, cei doi chiar au apucat sa lucreze impreuna, chiar daca pentru scurt timp, pentru ca plutonier adjutant sef Ovidiu Udrea s-a pensionat, lasand-o in urma lui pe fiica Neptina."Un vis implinit! Alaturi de tatal meu, ... citeste toata stirea