Epic fail al PR -ului de la Electric Castle, dupa cozile, haosul si reclamatiile oamenilor: Stim ca "sometimes it clearly su..s ba..s"

PR -ul de la Electric Castle a incercat sa calmeze spiritele, dupa ce sambata noaptea si dimineata s-a stat 5 - 6 ore la rand pentru a urca in autobuze in apropiere de castelul de la Bontida, folosind un limbaj prietenos. "We acknowledge waiting lines and time spent in the queues can be difficult. And sometimes it clearly sucks balls", au scris cei de la echipa de PR.Ei bine, festivalierii nu au gustat prea bine explicatiile, pentru ca nu se poate spune ca 5 - 6 ore pentru a prinde un autobuz ... citeste toata stirea