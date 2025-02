Episcopul ortodox al Salajului acuzat de delapidare intr-un dosar penal deschis la Curtea de Apel Cluj

Episcopul ortodox al Salajului e acuzat de delapidare intr-un dosar penal deschis la Curtea de Apel Cluj.Astfel, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj este inregistrat un dosar penal in care s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de Petru Florea, episcop ortodox al Salajului, cu privire la savarsirea complicitatii la infractiunea de delapidare in forma continuata cu consecinte deosebit de grave, comisa de un functionar privat si complicitatii la infractiunea de ... citește toată știrea