Un detaliu dintr-o fotografie din anii 60 prezinta celebrul "borcan", in care statea politistul rutier, in acei ani, in intersectia de la intrare in Piata Mihai Viteazu, dinspre podul Horea.La intersectia cu strada Gheorghe Doja, cum se numea pe vremea comunismului, exista acest "borcan", mai precis o ghereta din sticla, unde statea politistul rutier, care supraveghea intersectiile.Clujenii nostalgici, si-au adus aminte de acele vremuri si au cazut pe ganduri."Cand privesc astfel de ... citeste toata stirea