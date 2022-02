Era sau NU in misiune politia la accidentul din Piata Avram Iancu! O femeie a carei identitate autoritatile NU o dezvaluie fuge din masina - VIDEO

Procurorii din Cluj trebuie sa lamureasca ce s-a intamplat, in 15 noiembrie, la intersectia Bulevardului Eroilor si Piata Avram Iancu. Atunci, o masina de politie cu girofar si semnale luminoase pornite a intrat intr-un sofer.Politistii au spus ca sunt in misiune, dar imaginile de pe camerele de bord arata ca o persoana de sex feminim, cu o sacosa in mana coboara din masina de politie si fuge.Politistii au fost de acord cu amiabila, dar apoi au spus ca au fost in misiune"In dimineata zilei de ... citeste toata stirea