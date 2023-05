BLETA ,,BEBE" REXHA este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicala la nivel global. Colaborarea cu David Guetta pentru uriasul succes ,,I'm Good (Blue)" i-a adus o nominalizare Grammy si un trofeu la MTV EMA la categoria ,,Best Collaboration". Bebe Rexha este una dintre premierele pregatite de creatorii experientei UNTOLD pentru cea de-a 8-a editie a festivalului.Rexha a avut colaborari de succes cu Nicki Minaj, Afrojack si David Guetta, a lucrat cu G-Eazy pentru ,,Me, Myself ... citeste toata stirea