Erika Isac vine la Massif, pe 17 martie

Artista Erika Isac va fi prezenta la festivalul Massif si va urca pe scena G.O.A.T, duminica, 17 martie, intr-un super show in care se vor auzi cele mai cunoscute hituri ale artistei, printre care si viralul manifest "Macarena", dar si piesa lansata in 8 martie, 2024, Femei in Parlament, anunta organizatorii."Inca de la debutul sau in industria muzicala, Erika Isac a urcat de doua ori pe Mainstage-ul Neversea. Artista este una dintre cele mai fresh aparitii din industria muzicala din Romania. ... citește toată știrea