Esantarul asiatic de tufis a fost descoperit la Cluj. O cercetatoare explica aparitia bolilor tropicale in Romania

In ultimii ani, in Romania au fost inregistrate mai multe cazuri de febra Dengue, Zika, febra galbena si chikungunya. Cercetatoarea Carla Andreea Culda explica cum au ajuns aceste boli in Romania si ce pericol reprezinta pentru sanatatea noastra.Aparitia mai multor specii periculoase de tantari a fost cauzata, in principal, de comertul international cu anvelope uzate si plante ornamentale, precum bambusul, sustine cercetatoarea, Carla Andreea Culda, intr-o analiza pentru publicatia de stiinta ... citeste toata stirea