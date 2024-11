Escroc condamnat definitiv la Cluj pentru santaj, pacalea victime pe internet ca ofera imprumuturi, spargea banii la jocuri de noroc

Un barbat a fost condamnat la Cluj pentru santaj, definitiv, dupa ce pacalit o femeie ca-i da un imprumut ca institutie de credit, cu conditia sa plateasca sume considerabile cu titlu de diverse taxe.Inculpatul oferea pe Facebook credite de nevoi personale, iar la inceputul acestui an a indus in eroare o victima din Cluj cu privire la conditiile de incheiere a unui contract de imprumut in valoare de 40.000 lei, mintind-o ca este necesara achitarea de taxe in cuantum total de 3.000 lei in ... citește toată știrea