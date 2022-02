"Escrocul de pe Tinder" din Cluj! Un IT-ist a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru santajarea studentelor cu care vorbea pe Tinder

Un barbat care lucreaza in domeniu IT in Cluj-Napoca a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, pentru ca a santajat doua studente cu care comunica pe Tinder. Barbatul le-a filmat in timpul actelor sexuale, pentru ca ulterior sa le santajeze pe fete ca sa mai intretina cu el relatii sexuale."Pe langa pedeapsa, a fost obligat sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile la Parohia ortodoxa romana, biserica "Sf. Dumitru " Floresti sau la ... citeste toata stirea