Eseapa "Acoperisul", reaparuta in Abrud si Campeni. Oferte "otravite" plasate in portierele masinilor de firme de tepari din Turda si Campia Turzii. Cum functioneaza inselatoria

Tentativele de teapa prin metoda "Acoperisul" au aparut din nou in judetul Alba, de data aceasta in Muntii Apuseni, la Abrud si Campeni.Firmele de tepari din Turda si Campia Turzii ii ademenesc pe potentialii clienti prin fluturasi lasati in portierele masinilor.Marti, cativa "reprezentanti" ai unei firme de acest fel impanzeau parcarile din Abrud, dar situatia a fost semnalata si la Campeni, relateaza alba24.ro.Publicatia arata ca a scris si in trecut despre aceasta metoda, insa ... citeste toata stirea