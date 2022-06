Eseapa cu parcarea luata de un clujean, primul pe lista primariei de cartier! "Am stat la coada de la 1 noaptea, dar veci nu mai stau"

Un clujean care a fost primul la coada in 3 ianuarie 2022, pentru a obtine un loc de parcare, in zona cartierul Oser, strada Blajului, s-a ales cu buza umflata."De vreo 10 - 12 ani tot incerc sa prind un loc de parcare si acum 2 ani o fost loc si l-au dat la unu care nu sta la numarul la care stau eu. In veci nu mai solicit parcare.Eu nu cred ca in tot cartierul nu o fost nici un loc, asa ca am cerut in solicitare strada Blajului, la numarul la care stau eu, sau in cartieru Oser. Ei bine, ... citeste toata stirea