Eseapa ,,de la gaze" face ravagii in Cluj! Cum era sa fie o clujeanca inselata de doi indivizi imbracati in haine E.ON: ,,Nu-i lasati in casa"

Din ce in ce mai multi indivizi dubiosi incearca sa profite de persoane vulnerabile sau credule pentru a obtine o suma de bani in plus. De un astfel de eveniment a avut parte si o clujeanca care a lasat in casa doi barbati care erau imbracati in haine E.ON.Femeia a explicat ca oamenii i-au batut la usa cu scopul de a verifica contorul de gaz. Aceasta i-a poftit inauntru iar ei s-au apucat de ,,treaba". Sub pretextul ca exista o problema de index si ca trebuie sa verifice gazul, deoarece exista ... citește toată știrea