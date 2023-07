"In ceea ce priveste instalatia de tiroliana din Parcul Tineretului - Padurea Clujenilor, in data de 25 iulie 2023 va fi reorganizata licitatia publica in vederea concesionarii serviciilor de operare. Odata identificat un agent economic care sa concesioneze serviciile, instalatia va putea fi operationalizata si deschisa ... citeste toata stirea