Esec total la Festivalul de manele de la Cluj / UPDATE Jador a cantat, desi festivalul a fost la un pas de anulare - VIDEO

Festivalul One de manele, de la Camarasu, judetul Cluj, s-a dovedit a fi un esec total. Aproape nimeni nu a cumparat bilete si in fata scenei "batea vantul", vineri seara, in jurul orei 21.00.La festival trebuie sa cante Nicolae Guta si Jador, dar vineri seara, in prima zi, artistii au refuzat sa urce pe scena pentru ca nu era nimeni pe pajiste, conform unor surse locale.Se pare ca si fortele de ordine vor fi retrase pentru ca nu este nevoie de zeci de jandarmi si politisti.Festivalul de ... citeste toata stirea