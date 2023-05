Nicio firma, din cele cateva zeci anuntate de primarul Emil Boc, in 10 mai, nu au depus oferte pentru licitatiile de la Centura Metropolitana a Clujului. Aceste oferte trebuiau sa fie depuse pana in 12 mai, astfel ca Emil Boc aproape sigur presimtea dezastrul in 10 mai.Boc spunea ca pentru centura sunt 29 de firme interesateCe spunea Emil Boc in 10 mai: "Centura metropolitana este un proiect cu implicatii majore pentru dezvoltarea economica a Clujului, pentru decongestionarea traficului si ... citeste toata stirea