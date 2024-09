"Eseparul Clujului", Vlad Mornea, a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare, cu executare, Curtea de Apel dubleaza pedeapsa

"Eseparul Clujului", Vlad Mornea, a fost condamnat definitiv la inchisoare, dupa ce in urma cu doua zile Curtea de Apel i-a respins apelul prin care cerea achitarea. Pe fond, la Judecatoria Cluj-Napoca, Mornea fusese condamnat la patru ani de inchisoare (aici detalii). Curtea de Apel a rejudecat si a majorat pedeapsa la opt ani.Astfel, in urma cu doua zile Curtea de Apel a respins ca nefondata cererea de repunere a cauzei pe rol, formulata de inculpat. A admis in schimb apelurile declarate de ... citește toată știrea