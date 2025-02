Eseparul Traian Onuc, care a inselat zeci de potentiali clienti cu sute de mii de euro vanzand apartamente fictive in faimosul-deja ansamblu imobiliar de pe strada Miko Imre, de negasit de 3 luni

Eseparul Traian Onuc, care a inselat zeci de potentiali clienti cu sute de mii de euro vanzand apartamente fictive in faimosul-deja ansamblu imobiliar de pe strada Miko Imre, a disparut deja de trei luni.Sunt trei luni de cand, in 4 noiembrie 2024, Curtea de Apel Cluj a emis un mandat de arestare preventiva pe numele lui Onuc, pentru 30 de zile, pentru comiterea infractiunii de inselaciune in forma continuata; acesta, insa, s-a facut nevazut, iar Politia l-a trecut pe lista Most Wanted. Pana ... citește toată știrea