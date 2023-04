In unele orase europene, vulpile sunt deja o prezenta constanta pe strazi, insa clujenii nu sunt obisnuiti cu ele. Apar tot mai multe imagini cu vulpi care hoinaresc pe strazile localitatilor din judetul Cluj. Un asemenea incident a avut loc si in Floresti, unde locuitorii au observat o vulpe atat de infometata, incat se apropia de oameni pentru a fi hranita.Motivul aparitiei e unul simplu, in zona metropolitana a Clujului s-a construit haotic in ultimii ani. Tot mai multe case si blocuri isi ... citeste toata stirea