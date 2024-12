Este Clujul orasul oportunitatilor in materie de joburi? Tinerii se plang ca nu gasesc locuri de munca, desi au experienta: ,,Se dau posturile pe pile?"

In ultimul timp, multi tineri sustin ca gasirea unui loc de munca la Cluj nu este un proces usor, chiar daca ai experienta.Un tanar care s-a mutat recent cu partenera sa la Cluj povesteste cum, desi iubita sa are 8 ani de experienta in resurse umane nu a gasit inca un loc de munca la Cluj. Acesta a povestit ca prietena lui a depus zeci de CV-uri, insa fara vreun rezultat, si de intreaba daca posturile se dau ,,doar pe pile" precum in alte orase.,,Eu si iubita mea ne-am mutat in Cluj de 5 ... citește toată știrea