,,Este din ce in ce mai neingrijita zona, mirosul este neplacut" - Clujenii reclama ca Piata Garii, poarta de intrare in oras, este ignorata de autoritati

Pentru multi turisti care vin in Cluj-Napoca, Piata Garii este primul lucru pe care il vad imediat dupa ce coboara din trenuri, iar asta nu este un lucru prea bun, din pacate.Clujenii reclama ca zona s-a umplut de personaje dubioase, a devenit extrem de neigrijita iar mirosurile sunt de nesuportat. Acestia mentioneza si ca lucrurile par sa se fi inrautatitit in ultimii ani, iar autoritatile locale nu par sa ia masuri.,,Buna ziua, in zona P-ta Garii am observat, ca din pacate, spre deosebire ... citește toată știrea