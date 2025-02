,,Este inadmisibil sa ii lase liberi". Un clujean ii bate obrazul vecinului sau pentru ca nu isi plimba cainii in lesa: ,,Mi se par destul de agresivi"

Un clujean isi acuza vecinul din cartierul Borhanci ca isi plimba cainii, de talie mica spre medie, fara a le pune lesa. Barbatul spune ca acestia devin agresivi si sar la oameni sau alti caini.Barbatul recunoaste ca nu are idee daca cainii ar putea sa muste daca se simt amenintati, insa considera ca nu este normal ca stapanul sa ii lase liber, in conditiile in care acea strada este foarte circulata.Clujeanul a apelat la autoritatile locale, explicandu-le situatia, sperand ca acestea vor lua ... citește toată știrea