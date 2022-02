Este sau nu pregatit Clujul sa primeasca refugiati ucraineni? Emil Boc: "In caz ca este nevoie, stim ce avem de facut"

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri dimineata, 25 februarie, intr-o emisiune online ca la nivelul Clujului exista un plan de urgenta care poate fi actualizat pentru gazduirea refugiatilor ucraineni, daca va fi nevoie.Invadarea Ucrainei de catre Rusia si bombardarea de joi dimineata, a determinat populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi Multi dintre ucraineni au ajuns in decursul zilei de ieri, joi 24 februarie, la granita cu Romania.Emil Boc: ... citeste toata stirea