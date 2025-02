Etnologii din Cluj: casatoria in alt sat era considerata in vechime o nereusita, "de multe ori, reprosul fetei maritate in alt sat capata accente dramatice"

Casatoria in alt sat era considerata in vechime o nereusita, arata Centrul Judetean din Cluj pentru Pastrarea Traditiilor. De aceea, fetele incercau sa se marite dupa feciori din satul lor, ca sa nu se instraineze, sa paraseasca locul si vatra satului."Se spune ca numai fetele sarace sau urate, ori cele care nu erau vazute bine in sat, se maritau pe sate. De multe ori, reprosul fetei maritate in alt sat capata accente dramatice, si era indreptat spre parintii care au casatorit-o prea repede", ... citește toată știrea