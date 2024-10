Etnologii din Cluj despre "targul de la Fechetau", probabil cel mai vechi din Romania: "are radacini adanci in traditia targurilor satesti"

O cercetare realizata ieri de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj arunca lumina asupra probabil celui mai vechi targ din Romania, cel din comuna clujeana Negreni, care are loc anual, in primul weekend din octombrie - in 2024 acesta a inceput deja, ieri.In aceste zile, Targul de la Negreni din judetul Cluj reuneste zeci de mii de persoane, atat din Romania, cat si din afara granitelor, intr-un adevarat schimb cultural si comercial. "De-a lungul timpului, ... citește toată știrea