Eurodeputatul clujean Daniel Buda despre investigatia privind lobby-ul Huawei: "Nu am avut niciodata vreo legatura cu lobbyisti chinezi" / Autoritatile judiciare belgiene suspecteaza lobbyisti ai firmei chineze Huawei ca ar fi mituit aproximativ cincispre

Numele a trei fosti europarlamentari romani apar in investigatia presei belgiene despre lobby-ul facut pentru compania chineza Huawei. E vorba despre clujeanul Daniel Buda (presedinte PNL Cluj, dar si despre un alt liberal cu state vechi, Cristian Busoi (PNL), plus eurodeputatul AUR Tudor Ciuhodaru, relateaza G4Media.ro. Cei trei ar fi semnat, in 2021,o scrisoare de sustinere pentru compania chineza, confirm publicatiei Follow the Money. E vorba despre o scrisoare prin care opt europarlamentari, ... citește toată știrea