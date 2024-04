Eurodeputatul clujean Rares Bogdan spune ca au fost scoase panourile din Craiova care-l infatiseaza in echipa cu Olguta Vasilescu si alti PSD-isti

PNL e in competitie cu PSD la alegerile locale din 9 iunie, mai ales in anumite judete, unde sunt anuntate dispute acerbe intre candidatii social-democrati si cei liberali pentru acapararea administratiilor locale. In acelasi timp, pentru alegerile europarlamentare - care au loc tot in 9 iunie - reprezentantii PNL si cei ai PSD candideaza in echipa, adica sub umbrela unei aliante, pe o singura lista de candidati. Situatia poate parea bulversanta pentru alegatori, mai ales in situatia precum cea ... citește toată știrea