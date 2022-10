Europarlamentarul Corina Cretu: "Mai am cinci sedinte de radioterapie. Va rog pe toate sa aveti grija de voi"

Europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, a relatat ca in vara a fost diagnosticata cu cancer in faza incipienta.Ea a spus ca a decis sa vorbeasca public despre acest subiect in speranta ca le va ajuta si pe alte femei sa constientizeze importanta controalelor de rutina."Am ales sa scriu aceasta postare pentru a putea sa ajut, sa imi folosesc experientele de viata pentru a atrage atentia asupra necesitatii de a a pune sanatatea pe primul loc si a avertiza asupra importantei ... citeste toata stirea