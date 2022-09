Europarlamentarul Daniel Buda cere investitii "serioase in sistemele de irigatii" pentru a evita o criza alimentara provocata de seceta

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), vicepresedintele Comisiei pentru agricultura si dezvoltare durabila (AGRI) din Parlamentul European, face apel la "bani noi in agricultura si investitii in sistemele de irigatii" pentru a evita in viitor o criza alimentara generata de seceta."Combaterea secetei presupune investitii in tehnologii care sa permita o gestionare durabila a apei, iar pentru aceasta este nevoie de bani europeni. Fara bani noi in agricultura si fara investitii serioase in ... citeste toata stirea