Europarlamentarul Rares Bogdan, nu agreaza proiectul statului anti fake news: "Sunt un absolutist cand vine vorba de libertatea de exprimare"

Europarlamentarul liberal, Rares Bogdan, este de parere ca proiectul propus ca o platforma informatica, ce va scana presa online, dar si blogurile si retelele sociale, pentru a gasi "fake news", este o idee proastaRares Bogdan, in calitate de vice-presedinte al PNL, a transmis ca le va cere liberarilor sa nu sustina proiectul ce va scana presa online si a oferit mai multe argumente in acest sens."Sunt un absolutist cand vine vorba de libertatea de exprimare. Proiectul descris in link o ... citeste toata stirea