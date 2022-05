Evaluare Nationala 2022 - Clasa a VI-a: Subiectele la limba romana si comunicare i-au pus la incercare pe elevi

Elevii din clasele a VI-a au sustinut azi, 25 mai, proba la Limba romana si comunicare din cadrul examenului de Evaluare Nationala. Subiectele primite de elevi la evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a VI-a vor fi publicate dupa ora 13:00.Evaluarea Nationala la clasa a VI-a a inceput miercuri, 25 mai, cu proba la Limba romana si comunicare. Proba la Matematica va fi organizata maine, 26 mai. Calendarul evaluarilor pentru clasele a II-a, a IV-a si a ... citeste toata stirea