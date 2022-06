Evaluare Nationala Cluj 2022: 200 de elevi nu s-au prezentat la proba scrisa la Romana, desi subiectele au fost extrem de usoare

Absolventii claselor a VIII-a din judetul Cluj au sustinut azi, 14 iunie 2022, proba scrisa la Limba si literatura romana, in cadrul examenului de Evaluare Nationala, 2022.La aceasta proba scrisa, din totalul celor 4.816 elevi inscrisi in sesiunea iunie 2022, au fost prezenti 4.646 candidati. Un numar de 170 absolventi ai claselor a VIII-a nu s-au prezentat la aceasta proba scrisa. In judetul Cluj nu s-au inregistrat situatii care sa impuna desfasurarea acestei probe cu subiecte de rezerva si ... citeste toata stirea