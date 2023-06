La examenul de Evaluare Nationala, sesiunea iunie 2023, in judetul Cluj, s-au inscris 5.136 absolventi ai claselor a VIII-a, care vor sustine examenul in 113 unitati de invatamant, desemnate centre de examen, 67 de centre in mediul urban si 46 de centre in mediul rural.Cei 5136 de candidatii provin, 3.889 din scoli din mediul urban si 1.247 din scoli din mediul rural.Comisia judeteana de organizare a examenului de Evaluare Nationala din cadrul I.S.J. Cluj a aprobat 164 de solicitari, privind ... citeste toata stirea