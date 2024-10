Evaziune fiscala cu prejudiciu de sute de mii de lei, procurorii au facut ieri perchezitii in Cluj.Astfel, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, impreuna cu politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au facut ieri doua perchezitii domiciliare in imobile din judetul Cluj, in care isi desfasoara activitatea o firma din domeniul industriei alimentare, in cadrul unui dosar penal din anul 2022, in care se efectueaza cercetari in rem sub ... citește toată știrea