Eveniment cu muzicieni, actori, artisti vizuali la Cluj, pentru a trimite sprijin inspre Ucraina. Natalia, autor de podcast cu marturii despre razboi, partener de eveniment: "Traim fiecare zi cu teama ca o racheta ne-ar putea lovi orasele, in orice moment

Dintr-un adapost de razboi, dintr-un oras asediat, dintr-o gara, dintr-un oras strain ori din casa unei rude primitoare - ucrainenii prinsi in masinaria de razboi isi spun povestile si ele sunt date mai departe printr-un podcast botezat "Ziua in care am supravietuit". In colaborare cu cei din tara vecina care relateaza despre experientele din Ucraina asediata, romanii de la Niste Oameni au construit la Cluj un eveniment de ajutorare. Muzicieni, actori, artisti vizuali, ingineri, tehnicieni, ... citeste toata stirea