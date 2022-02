Eveniment dedicat mobilitatii urbane, organizat de 11 ani la Cluj: "in Romania, 55% din populatie locuieste in zone urbane, cu toate acestea, suntem in coada clasamentului la nivelul UE in ceea ce priveste urbanizarea"

Un eveniment dedicat mobilitatii urbane, organizat de 11 ani la Cluj, are loc in acest an online, la inceputul lunii aprilie.E vorba de Intalnirile Europene din Transilvania, organizate de Institutul Cultural Francez din Cluj, in acest an sub forma unui hackathon pe teme de sustenabilitate urbana, dezvoltare durabila si regenerare. Participantii vor putea dezvolta timp de 36 de ore, in echipa de 3-5 membri, o solutie inovatoare pentru a ajuta orasele sa-si utilizeze resursele intr-un mod mai ... citeste toata stirea