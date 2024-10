Eveniment editorial maine la amiaza in Cluj, in memoria poetului Andrei Gazsi, decedat in 13 iunie. Evenimentul e programat maine la ora 12 de catre editura Scoala Ardeleana, ocazie cu care se vor lansa volumele "Anatomia luminii", audiobook-ul "Cate o carte postala pe luna" si ebook-ul "Acordeonul de nisip", gratis pana in 31 octombrie, toate scrise de Gazsi. Amfitrion este scriitoarea Irina Petras. Prezinta poetul Ioan Milea si editorul Vasile G. Dancu. Evenimentul va avea loc la Filiala Cluj ... citește toată știrea