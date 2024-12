Eveniment istoric la Cluj-Napoca! Bustul lui Woodrow Wilson, dezvelit in prezenta ambasadorului SUA. VIDEO

Miercuri, in Piata Lucian Blaga din Cluj-Napoca, a fost dezvelit bustul fostului presedinte american Woodrow Wilson in prezenta ambasadorului SUA in Romania.Printre vorbitorii care au evocat personalitatea fostului presedinte american s-au numarat primarul Emil Boc si presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop."Presedintele Wilson ocupa un loc special, atat in istoria Americii, cat si in cea a Romaniei. In urma Primului Razboi Mondial, el a aparut ca un sustinator puternic al unei ordini ... citește toată știrea