Evenimente speciale la teatrul de papusi din Cluj in weekend, cu ocazia Zilei Culturii Nationale.Astfel, anunta institutia de cultura, teatrul de papusi "Puck" din Cluj organizeaza la sfarsitul acestei saptamani o serie de manifestari speciale, in contextul Zilei Culturii Nationale Romane, marcata sambata 15 ianuarie. De asemenea, duminica, 16 ianuarie, de la orele 11 si 12.30 va fi prezentat spectacolul "Fata babei si fata mosneagului", dupa Ion Creanga, in regia Angelicai Pamfilie.Astfel, ... citeste toata stirea