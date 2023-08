Administratia Bazinala de Apa (ABA) Somes-Tisa reia avertismentele adresate cetatenilor privind imbaierea in lacurile de acumulare sau in apele curgatoare.Cursurile de apa pot reprezenta un pericol pentru cei aflati la scaldat din cauza malurilor abrupte si a curentilor puternici.De asemenea, in aceste zone, albiile pot fi namoloase sau pline cu plante, pietre, crengi si trunchiuri de copaci.Totodata, exista diferente majore de temperatura intre stratul de suprafata (care poate avea o ... citeste toata stirea