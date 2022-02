Ex-seful Politiei Rutiere Cluj, despre valul de accidente rutiere: Suntem condusi de politisti infatuati, slab pregatiti, obedienti si analfabeti juridic

Romania ramane tara cu cele mai multe victime in accidente rutiere din Uniunea Europeana, arata ultimele date publicate de Eurostat. Numai la Cluj, de la inceputul anului au fost circa 20 de autoturisme care s-au rasturnat.Rata de mortalitate ajunge aproape la 100 de decese la un milion de locuitori. In judetul Cluj, in 2021, s-au inregistrat 1.060 de accidente rutiere, dintre care 200 grave, conform bilantului prezentat de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Cluj. Fata de anul 2020, ... citeste toata stirea