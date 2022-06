Pentru ca in cartierul Buna Ziua s-a mai facut o banda de circulatie, arhitectii din Comisia de Urbanism a Clujului au aprobat construirea unui mall si a doua turnuri.Acest proiect, estimat la 31 de milioane de euro, a fost aprobat de arhitecti, care cred ca un mall in cartierul Buna Ziua va fi util. Terenul pe care se va construi are doua hectare, iar turnurile vor ... citeste toata stirea