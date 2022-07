Examen de admitere la colegiile nationale incepand cu generatia care intra in toamna in clasa a VII-a

Copiii care vor fi clasa a VII-a in septembrie anul acesta vor putea sa sustina examen de admitere separat pentru a intra la colegiile nationale, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, scrie Edupedu.ro.Elevii "vor avea o sansa in plus, aceea de a sustine un examen de admitere intr-un liceu. Este vorba despre dreptul care se acorda prin aceasta lege colegiilor nationale - urmeaza sa redefinim conditiile necesare dobandirii titulaturii de colegiu ... citeste toata stirea