Examenul de BAC sufera schimbari. "Romania Educata" opera lui Iohannis, da peste cap Bacalaureatul

Bacalaureatul se va schimba, dupa ce va intra in vigoare noua lege a educatiei. Modificarile au la baza principiile Proiectului "Romania Educata", initiat de presedintele Klaus Iohannis acum cativa ani.Schimbarile ii vor viza pe elevii care incep liceul in septembrie 2023."Examenul de Bacalaureat este prevazut a avea urmatoarele probe. O singura proba scrisa de evaluarea competentelor la disciplinele cuprinse in trunchiul comun. Este o proba comuna pentru elevii de la toate filierele, ... citeste toata stirea