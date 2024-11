Excavator furat din Franta, gasit la Cluj! Utilajul de 20.000 de euro a fost ridicat de politistii clujeni/ A fost implicat INTERPOLUL

Un utilaj care fusese sustras de pe teritoriul francez a fost gasit de politistii clujeni in Campia Turzii.Folosindu-se de sistemul interpol, politistii au reusit sa dea urma exacatorului pe care l-au identificat si indisponibilizat.,,Actiunea a fost realizata in baza informatiilor furnizate de autoritatile franceze prin intermediul Interpol, in urma unui schimb operativ de date. ... citește toată știrea