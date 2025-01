EXCLUSIV: Acuzatii de EsEAPA URIASA in Cluj! Administratorul a 12 blocuri, acuzat ca a bagat banii de facturi in buzunare / Primaria a sesizat Politia

Acuzatii de teapa uriasa in Cluj-Napoca! Administratorul a 12 blocuri, acuzat ca a bagat banii de facturi in buzunare / Primaria a sesizat PolitiaLocuitorii mai multor blocuri din Cluj-Napoca au fost pusi in fata unei situatii fara precedent, dupa ce s-au trezit ca administratorul asociatiilor de proprietari nu a platit facturile la utilitati. Situatia a iesit la iveala abia cand oamenii au primit notificari de sistare a serviciilor din cauza datoriilor acumulate.Este vorba despre L. A.B., ... citește toată știrea