EXCLUSIV ADEVARUL Jurnalist roman din Ucraina, despre viata in vreme de razboi si despre cum ii "tinteste" pe romani propaganda rusa

Jurnalist roman din Cernauti, Vasile Bacu a moderat in seara de 23 februarie o emisiune despre "cum supravietuiesti in caz de razboi". Atunci, spune acesta, ucrainenii nu credeau ca ar putea sa inceapa razboiul. Cum este acum viata in Cernauti si cum au fost vizati romanii din Ucraina de propaganda rusa. "La Cernauti e liniste. Doar la vama Porubne-Siret e mare aglomerare", a explicat pentru "Adevarul", in aceasta dimineata, Vasile Bacu, redactor-sef la "Gazeta de Herta", un ziar tiparit in ... citeste toata stirea